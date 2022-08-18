В Якутии загорелся многоквартирный жилой дом

18 августа в 14:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Охлопкова в с. Огородтах Усть-Алданского. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление внутри подъезда жилого дома. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие в одной из квартир жилого дома на общей площади 16 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 8 человек личного состава и 1 единица техники муниципальной пожарной части.