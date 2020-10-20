В Якутии загорелась школа

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 октября 2020 г. в 01.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном частично расселенном доме в пер. Геологов мкрн. Кангалассы в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения по всей площади горела кровля. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 108 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в подъезде дома, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 октября 2020 г. в 10.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном жилом доме на ул. И. Винокурова в с. Намцы Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения был густой дым и открытым огнем горел пристрой. В результате пожара огнем повреждена терраса по всей площади 21 кв.м., кровля пристроя на площади 35 кв.м., стена на площади 10 кв.м. Общая площадь пожара составила 66 кв.м. Квартира и жилой дом спасены. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 октября 2020 г. в 14.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ленская в п. Верхний Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения был открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены потолок на кухне, потолок в прихожей, дверь в комнату и бойлерная на общей площади 23,25 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электробойлера с последующим возгоранием, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 октября 2020 г. в 15.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в средней общеобразовательной школе на ул. Каландаришвили в г. Ленск. На момент прибытия пожарного подразделения было задымление, детей в школе не было. В результате пожара огнем повреждена компьютерная техника в классе на площади 3 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание орг. техники, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 октября 2020 г. в 22.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Суворова в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный гараж по всей площади 24 кв.м. Пожарными спасен 2-х этажный жилой дом. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!