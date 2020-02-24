В Якутии загорелась обогатительная фабрика «Нерюнгринская»

Сообщение о пожаре на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» поступило 24 февраля в 05.41 по местному времени, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения работники фабрики покинули здание самостоятельно, пожарными было обнаружено скрытое горение стеновой панели. Около 1,5 часов потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара повреждена стеновая панель на площади 10 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар не повлиял на технологический процесс. Причины пожара устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении пожара было задействовано 13 единиц пожарной техники и 51 человек личного состава.