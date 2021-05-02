В Якутии зафиксировано еще 98 случаев коронавируса

Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем канале Телеграм сообщает. На 02.05.2021 г. выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции:

-Якутск 55 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 27 случаев;

-Таттинский район 4 случая;

-Намский, Алданский районы по 3 случая;

-Сунтарский район 2 случая;

-Аллаиховский, Горный, Кобяйский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 328 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 057 802 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Балабкина Brief

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