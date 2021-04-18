В Якутии зафиксировано 72 новых случая COVID-19

SakhaLife.ru

На 18.04.2021 г. выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе, в г. Якутске — 42, Алданском районе — 11, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах – по 5 случаев, Таттинском районе — 4, Усть-Алданском районе — 3, Ленском, Хангаласском районах — по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1 807 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 034 529 тестов.

По состоянию на 18.04.2021 в республику поступило всего 113 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 83,2 % от поступившей в республику вакцины.

На 18.04.2021г получили первую вакцинацию – 93 637 человек, в том числе за сутки — 686. Вторую вакцинацию получили – 54 467 человек, в том числе за сутки – 18.



Из числа вакцинированных 22 179 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую вакцинацию – 12 413.