Красота & Здоровье
В Якутии зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19
14 декабря в республике выявлено 178 новых случаев коронавируса.
За сутки в республике выявлено 178 новых случаев коронавируса. В Якутске – 159 заболевших, передает региональный оперштаб.
Статистика по районам:
Хангаласский район – 3 случая;
Алданский, Среднеколымский – по 2;
Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Майский, Усть-Янский – по 1.
За сутки 89,3% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 10,7%.
Лечение в стационарах получают 9,4% больных, в амбулаторных условиях – 90,6%. Выздоровели 69 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Ревакцинацию прошли 192 107 человек. Это 75,6% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации зафиксированы в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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