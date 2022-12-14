В Якутии зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19

14 декабря в республике выявлено 178 новых случаев коронавируса.

За сутки в республике выявлено 178 новых случаев коронавируса. В Якутске – 159 заболевших, передает региональный оперштаб.

Статистика по районам:

Хангаласский район – 3 случая;

Алданский, Среднеколымский – по 2;

Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Майский, Усть-Янский – по 1.

За сутки 89,3% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 10,7%.

Лечение в стационарах получают 9,4% больных, в амбулаторных условиях – 90,6%. Выздоровели 69 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Ревакцинацию прошли 192 107 человек. Это 75,6% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации зафиксированы в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.