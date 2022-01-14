В Якутии зафиксирован первый случай заражения штаммом омикрона — Оперштаб

В Якутии наблюдается обострение эпидемиологической ситуации из-за распространения омикрон штамма коронавирусной инфекции. Это может привести к новой волне распространения заболеваемости на территории региона. Об этом 13 января на суженном совещании Республиканского оперштаба сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Глава озвучил, что после длительных праздников якутяне, выезжавшие за пределы республики, начали прибывать обратно. Сегодня это представляет наибольшую угрозу быстрого распространения заболеваемости. В республике уже выявлен первый завозной случай заражения омикрон штаммом коронавирусной инфекции у якутянки, прибывшей с отдыха из Турции. Весь круг контактных лиц больного выявлен, сейчас в оперативном режиме ведутся осмотры и забор анализов.

«Ситуация во всех регионах России и мира начинает стремительно ухудшаться. Республика не стала исключением. Средние темпы прироста заболевания в сравнении с прошлой неделей выросли на 50%. По количеству выявленных на 100 тысяч населения за сутки мы находимся на 39-м месте среди регионов России», — сообщил Айсен Николаев.

Быстрыми темпами растёт заболеваемость в городе Якутске. На сегодняшний день на Якутск приходится свыше 60% заболевших по республике, совсем недавно этот показатель был равен 30%. Тревогу по количеству заболевших вызывают Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы. На особом контроле Республиканского оперштаба также находятся Горный, Сунтарский, Среднеколымский и Нерюнгринский районы.

В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 50 человек заболевших ковидом, из них 6 пациентов в крайне тяжелом состоянии. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.

Айсен Николаев подчеркнул, что сейчас важно быть готовыми к любому сценарию развития ситуации, в том числе и к крайне неблагоприятному. В связи с этим в республике, в особенности в городе Якутске, будут введены дополнительные ограничительные меры, усилены мероприятия срочного реагирования, обеспечена полная готовность всех ответственных структур.

Глава региона поручил Республиканскому оперштабу совместно с Управлением Роспотребнадзора по Якутии оперативно подготовить проект Указа о вводе дополнительных ограничительных мер.

Министерство здравоохранения обеспечит широкий охват быстрым тестированием лиц с симптомами острых респираторных заболеваний и контактных лиц. Усилит работу бригад скорой медицинской помощи и колл-центров.

Особое внимание будет уделено работе образовательных учреждений, так как дети остаются незащищенными от болезни.

Работодателям рекомендуется перевести сотрудников преимущественно на удалённую форму работы.

При этом учитывая, что омикрон штамм наиболее опасен для непривитых граждан Республиканскому оперштабу поручено ускорить темпы вакцинации и ревакцинации граждан. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 74,59% от взрослого населения республики, вторым компонентом — чуть свыше 70%.

«Перед нами стоит задача предпринять все меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Сейчас у нас есть небольшое «окно возможностей» для предотвращения вспышек, но оно ограничено лишь парой недель, учитывая скорость распространения болезни», — заключил глава региона.