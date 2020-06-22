В Якутии зафиксировали рекордный уровень жары

Температуру воздуха в 38 градусов жары зафиксировали в Верхоянске в субботу, 20 июня, передает телеканал «Якутия 24».

«Подобные температуры мы наблюдаем впервые за всю историю метеонаблюдений, самую высокую температуру ранее мы фиксировали в июле 1988 года – она составил 37,3 градуса тепла», — сообщили в региональном УГМС.

По словам специалистов, подобные температуры на Полюсе холода вызваны теплыми массами, который принес на территории северных районов Якутии антициклон. Как отмечают синоптики, похолодание ожидается ближе к концу текущей недели.