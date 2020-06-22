22.06.2020
16:57
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Погода

В Якутии зафиксировали рекордный уровень жары

Температуру воздуха в 38 градусов жары зафиксировали в Верхоянске в субботу, 20 июня, передает телеканал «Якутия 24».

«Подобные температуры мы наблюдаем впервые за всю историю метеонаблюдений, самую высокую температуру ранее мы фиксировали в июле 1988 года – она составил 37,3 градуса тепла», — сообщили в региональном УГМС.

По словам специалистов, подобные температуры на Полюсе холода вызваны теплыми массами, который принес на территории северных районов Якутии антициклон. Как отмечают синоптики, похолодание ожидается ближе к концу текущей недели.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/priroda/rekordnyij-uroven-zharyi-zafiksirovali-v-verxoyanskom-rajone-yakutii
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