08.12.2021
20:30
217
Общество
В Якутии зафиксировали, чем занимаются старшеклассники вне школы
Комплексное обследование условий жизни населения в 2020 году, проведенное Саха(Якутия)статом, показало, какие дополнительные занятия посещают якутские старшеклассники.
Дополнительное образование систематизирует их интересы, ориентируя на будущую профессиональную деятельность. Дополнительные занятия посещают 63,1% учащихся общеобразовательных учреждений республики в возрасте 15 лет и более.
В спортивных секциях, спортивных школах занимаются 21,8% юношей и девушек.
Факультативные занятия или занятия по специальным программам посещают 21,4% учащихся старших классов.
Фото: Саха(Якутия)стат
Источник: Саха(Якутия)стат
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