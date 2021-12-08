В Якутии зафиксировали, чем занимаются старшеклассники вне школы

Комплексное обследование условий жизни населения в 2020 году, проведенное Саха(Якутия)статом, показало, какие дополнительные занятия посещают якутские старшеклассники.

Дополнительное образование систематизирует их интересы, ориентируя на будущую профессиональную деятельность. Дополнительные занятия посещают 63,1% учащихся общеобразовательных учреждений республики в возрасте 15 лет и более.

В спортивных секциях, спортивных школах занимаются 21,8% юношей и девушек.

Факультативные занятия или занятия по специальным программам посещают 21,4% учащихся старших классов.

Фото: Саха(Якутия)стат Источник: Саха(Якутия)стат

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