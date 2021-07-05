В Якутии задержаны похитители аккумуляторов

В дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району Якутии поступило несколько сообщений о кражах автомобильных аккумуляторов. Потерпевшие, в том числе и индивидуальные предприниматели заявили, что имущество было похищено в ночное время из грузовых автомашин. Общий причинённый ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили граждан, причастных к хищениям. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 и 36 лет.

Выяснилось, что злоумышленники снимали установленные аккумуляторы с грузовиков, припаркованных на территории производственных баз и возле частных домов, срезая их крепления болторезом.

В течение нескольких дней они похитили 18 аккумуляторов. В дальнейшем похищенное имущество вывозили в соседний район и там сбывали, а вырученные средства тратили по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ведётся следствие.