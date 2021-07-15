В Якутии задержаны подозреваемые в даче взятки

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в служебном кабинете одного из руководителей линейного управления задержаны 36-летний мужчина и 54-летняя женщина.

В целях прекращения процессуальной проверки и недопущении возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества данные граждане передали 30 тысяч рублей стражу правопорядка.

Они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако не прекратили свои противоправные действия и в момент передачи денежных средств были задержаны.

По материалам процессуальной проверки, собранной сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.