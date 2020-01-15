В Якутии задержаны «гаражные взломщики»

Угрозыск задержал троих подозреваемых в 7 эпизодах краж со взломом и вымогательстве.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» раскрыты 7 эпизодов краж имущества граждан с общим материальным ущербом свыше 500 000 рублей и факт вымогательства 250 000 рублей.

Незадолго до этого в отделы полиции г. Якутска стали поступать заявления от владельцев взломанных гаражей. У всех потерпевших было похищено имущество в виде автомобильных запасных частей, инструментов, бытовой техники, лодочных моторов и т.д.

По всем эпизодам краж были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Оперативники пришли к выводу, что к совершению серии краж причастны одни и те же лица, действующие в группе. Неизвестные злоумышленники тщательно подбирали места совершения очередного преступления. Проверяли прилегающие территории на наличие камер видеонаблюдения, посещаемость и т.п.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных краж задержаны трое ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Часть похищенного имущества изъята по месту жительства одного из них.

Вместе с тем, при проведении дальнейших следственных мероприятий обнаружилось основание для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство» в отношении задержанных лиц.

Установлено, что подозреваемые, применяя насилие требовали 250 000 рублей у работника одного из городских автосервисов. Требуемая сумма вымогалась ими под предлогом оплаты услуг адвоката для одного из их общих знакомых, в отношении которого потерпевший дал показания в суде.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор.