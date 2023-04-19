В Якутии задержаны два иностранца

Сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» задержаны двое иностранных граждан, находящиеся в розыске.

Во время рейдовых мероприятий сотрудники отделения МВД России по Оймяконскому району в поселке Усть-Нера выявили 32-летнего гражданина Киргизской Республики, находящегося в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Выяснилось, что решением суда мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Правонарушитель решение суда не исполнил, самостоятельно страну не покинул. Более того, при проверке документов он предоставил заведомо подложную миграционную карту. Нелегальный мигрант пояснил, что прибыл на территорию Оймяконского района в марте текущего года на заработки.

За уклонение от исполнения решения суда об административном выдворении сотрудниками полиции был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ. Решением Оймяконского районного суда мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан и будет принудительно выдворен из страны.

Кроме того, в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» доставлен 25-летний гражданин Республики Таджикистан, находящийся в международном розыске за уклонение от исполнения конституционных обязанностей своего государства.

По имеющейся информации, мужчина ранее пересек государственную границу России, при этом ему была выдана миграционная карта. Через некоторое время он получил разрешение на временное проживание на территории России, а в мае 2022 года был объявлен в розыск.

В настоящее время информация передана инициатору розыска.

Профилактические мероприятия с целью выявления нелегальных мигрантов и иностранных граждан, нарушающих требования и нормы российского законодательства, продолжаются.



