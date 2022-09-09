В Якутии задержаны бизнесмены и чиновник администрации Якутска — МВД

Сотрудник административной комиссии получил более 600 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности за административные правонарушения.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере задержаны сотрудник административной комиссии Окружной администрации города Якутска и двое предпринимателей.

Один из бизнесменов был судим за организацию незаконной игорной деятельности, нарушение авторских прав и легализацию денежных средств в размере свыше 27 миллионов рублей или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём в составе организованной группы.

Предварительно установлено, что должностное лицо лично и через посредников получило от двух владельцев развлекательных заведений денежные суммы на общую сумму более 600 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство и несоставление протоколов об административных правонарушениях за систематическое нарушение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Злоумышленники, в свою очередь, получали от чиновника информацию о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии и бесплатно предоставляли работнику администрации услуги саун, гостиниц и баров.

Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 и частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также сотрудниками полиции установлены личности двух посредников во взяточничестве. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.