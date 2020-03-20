В Якутии задержаны беглецы

Сотрудниками МУ МВД России «Якутское» и управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) разысканы 16 граждан, находящихся в федеральном розыске. Все задержанные переданы инициаторам розыска.

Так, в Томпонском районе установлен 27-летний ранее судимый за кражу уроженец г. Якутска, в Нерюнгринском районе – 36-летний безработный, судимый по ст.264.1 Уголовного кодекса РФ. Мужчины находились в федеральном розыске, как уклонившиеся от обязательных работ. Задержанные переданы УФСИН по Республике Саха (Якутия).

Еще один уклонялся от обязательных работ в п. Жатай. 34-летний уроженец г. Якутска, судимый по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ, был также задержан полицейскими.

В п. Мохсоголлох Хангаласского района сотрудниками уголовного розыска установлен 43-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске.

В г. Нерюнгри сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы задержан 34-летний уроженец Нерюнгринского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».