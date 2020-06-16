В Якутии задержана преступная группировка (видео)

При реализации оперативной информации сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Нерюнгринскому району совместно с оперативниками Управления ЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов республиканского СОБР Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей хищение горюче-смазочных материалов у одного из промышленных предприятий посёлка Чульман.

В момент перелива дизельного топлива с вахтового автобуса, принадлежащего вышеуказанной организации, в ёмкости, расположенные на территории производственной базы, полицейскими задержаны 57-летний водитель вахтового автобуса и 35-летний безработный житель посёлка Чульман.

Также оперативниками установлены и задержаны ещё трое граждан в возрасте от 32 до 45 лет, предположительно являвшиеся участниками организованной группы. Двое из них занимают должности водителя топливозаправщика и инженера по учету ГСМ предприятия.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли две тысячелитровые ёмкости и три бочки по 200 литров, в которых находилось 1,2 тонны похищенного топлива на общую сумму около 70 тысяч рублей.

В отношении пятерых фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Четверо граждан водворены в изолятор временного содержания, один – находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление иных противоправных действий предполагаемых участников организованной группы.