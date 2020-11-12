В Якутии задержана крупная партия «синтетики»

Сотрудниками транспортной полиции изъята крупная партия синтетических наркотиков.

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте доказана причастность 46-летней жительницы Якутска к сбыту синтетических наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными ОКОН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлена и задержана 46-летняя жительница города Якутска, подозреваемая в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе обыска по месту жительства женщины, сотрудниками транспортной полиции обнаружено и изъято свыше семисот граммов N-метилэфедрона.

Задержанная призналась, что забрала наркотик из тайника и хранила с целью дальнейшего сбыта на территории города Якутска, посредством новых «закладок».

В настоящее время следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия для установления лиц причастных к распространению наркотических средств на территории города Якутска и его пригородов.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.