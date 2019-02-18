В Якутии задержан серийный дачный вор

В Мирнинском районе ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель подозревается в серии дачных краж.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило от граждан сразу 2 заявления о хищениях личного имущества из дачных домиков. Кражи были совершены примерно в одно и то же время. Среди похищенного – пневматическая винтовка и насосная станция. Общая сумма ущерба составила около 16 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 40- летний местный житель.

Также выяснилось, что данный гражданин причастен к умышленному уничтожению имущества. В сентябре 2018 года, с целью наживы, он проник в дачный домик, разбив окно. Однако там ничего ценного, по мнению подозреваемого, не оказалось, и он быстро покинул место преступления. Ущерб, нанесенный владельцам дачи, составил 6 000 рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела.