В Якутии задержан серийный вор

В Вилюйском районе установлены подозреваемые в совершении ряда краж.

В ОМВД России по Вилюйскому району обратился 50-летний местный житель, сообщив о краже болгарки и автомобильного аккумулятора со двора его дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены двое мужчин в возрасте 21 и 23 лет, старший из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Выяснилось, что подозреваемые в день происшествия распивали спиртное, а затем проникли на частную территорию, откуда похитили электроинструмент и аккумулятор. В ходе обыска они были изъяты у 23-летнего подозреваемого.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что задержанный причастен к ряду других краж, совершенных на территории соседнего села. Подговорив четверых несовершеннолетних, злоумышленник обчистил с ними несколько дворов. Ими были похищены мотоцикл, комплект литья, автомагнитола и портативные колонки. Похищенное изъято.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основному подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы.