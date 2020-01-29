В Якутии задержан серийный вор

28 – летний безработный житель Удачного подозревается в серии краж из различных магазинов города. Общий материальный ущерб, нанесенный владельцам торговых точек, составил около 40 000 рублей.

Установлено, что подозреваемый тщательно готовился к совершениям краж: выбирал магазины без охранной сигнализации и видеонаблюдения, изучал посещаемость и распорядок дня работников. Он проникал в помещения путем взлома замка входной двери. Добычей злоумышленника стали продукты питания, кошачий корм, сигареты, ноутбук и акустическая колонка. По всем эпизодам краж возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.