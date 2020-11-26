В Якутии задержан ректор университета

Прокуратура совместно с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что федеральным государственным учреждением высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 млн. рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям.

С 2020 года данный проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственным подразделением МВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Следственным комитетом республики в отношении ректора, являющегося депутатом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

Дела соединены в одно производство. Органами предварительного расследования ректор университета задержан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики.