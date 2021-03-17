В Якутии задержан «перебросчик» запрещенных предметов в колонию

Сотрудники исправительной колонии № 1 заметили, что неизвестный гражданин совершил переброс предмета, похожего на сверток, в сторону жилой зоны учреждения. Незамедлительно к месту его вероятного падения были направлены сотрудники дежурной смены.

На территории, прилегающей к общежитию одного из отрядов, они обнаружили обмотанную скотчем пластиковую бутылку, внутри которой находились 10 сотовых телефонов различных марок, 8 usb-кабелей, 3 зарядных устройства, 2 гарнитуры, а также 500 грамм дрожжей.

Надеясь уйти от ответственности, совершивший переброс гражданин скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. Его личность установили – им оказался 28-летний уроженец Момского района Якутии.

По данному факту собран материал проверки и составлен протокол об административном правонарушении. В ближайшее время документы будут направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.