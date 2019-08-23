Видео задержания начальника изолятора и главы райотдела полиции

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) сообщает о ходе расследования уголовных дел по фактам установленных нарушений в изоляторе временного содержания ОМВД России по Алданскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что в изоляторе временного содержания отдела МВД по Алданскому району нарушаются условия содержания подозреваемых и обвиняемых.

Так, лицам, содержащимся в ИВС, передавались продукты, вещества и предметы, запрещенные к хранению и использованию в учреждении, в том числе алкогольные напитки. Также установлены факты незаконной организации указанным лицам свиданий в изоляторе в ночное время, без разрешения уполномоченных лиц, в не предназначенных для этого местах.

В связи с этим следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По подозрению в совершении преступления задержан начальник ИВС ОМВД по Алданскому району. Задержание проведено в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. В целях исключения возможного воздействия на подчиненных сотрудников, принято решение о доставлении должностного лица в изолятор временного содержания, расположенного на территории города Якутска. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что незаконные действия начальник ИВС совершал по прямому указанию начальника ОМВД России по Алданскому району.

В связи с этим, 21.08.2019 следователем по особо важным делам отдела РОВД СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении начальника ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Начальник ОМВД России по Алданскому району задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.