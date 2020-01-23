В Якутии задержан известный рецидивист

В Якутии по подозрению в совершении кражи задержан известный в криминальных кругах рецидивист.

На днях в Якутске была совершена кража 50 000 рублей из кассы магазина разливных напитков, расположенного по ул. Чепалова. Об этом 21 января около 10:00 часов в МУ МВД России «Якутское» сообщили работники заведения.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома. Сигнализация в момент совершения кражи не сработала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Несмотря на то, что неизвестный злоумышленник не оставил никаких следов на месте совершения кражи денег, оперативникам удалось выйти на след подозреваемого.

23 января по подозрению в совершении данного преступления в одной из гостиниц в районе аэропорта сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан неоднократно судимый за совершение краж 28-летний житель г. Якутска.

Установлено, что кража была совершена незадолго до открытия магазина около 09:00 часов утра. Внимание оперативников привлекла автомашина, которая в этот период проезжала неподалеку. Также в ходе опроса работников заведения выяснилось, что одна из продавцов незадолго до кражи потеряла ключи. Сопоставив детали, сыщики смогли восстановить полную картину происшествия.

Установлено, что после отбывания срока уголовного наказания в одной из сибирских исправительных колоний и по возвращению в Якутск, данный гражданин познакомился с девушкой, которая работает в магазине на Чепалова. Задумав совершить кражу денег из кассы магазина, а затем покинуть пределы Якутии, подозреваемый выкрал ключи от магазина у своей подруги. Для совершения кражи он через третьих лиц одолжил автомобиль, который и попал под подозрение оперативников. Также он надел чужой пуховик и скрыл лицо под плотным шарфом для того, чтобы его не опознали по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый не раз был на работе у подруги, поэтому знал, как отключить сигнализацию. При совершении кражи действовал в перчатках.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания МУ МВД России «Якутское».