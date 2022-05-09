В Якутии задержан британский журналист, собиравший политическую информацию

В Якутии задержан британский журналист Чарльз Уолкер, собиравший «политическую и экономическую информацию об Арктике», а также задавал местным жителям «провокационные вопросы о спецоперации на Украине» — сообщает телеграм-канал 14News. Теперь его ждёт депортация.

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