08.07.2022
16:27
167
Происшествия
В Якутии задержали жителя Забайкальского края, планировавшего сбыть крупную партию гашиша
Злоумышленник осуществил незаконную пересылку около 5,5 килограммов запрещенного вещества из Санкт-Петербурга в Якутск и легализовал деньги, полученные преступным путем.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
#В Якутии задержали жителя Забайкальского края планировавшего сбыть крупную партию гашиша#гашиш#МВД по Республике Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.07.2022
0
72
08.07.2022
0
109
08.07.2022
0
217
08.07.2022
0
368
08.07.2022
0
323
08.07.2022
0
139
08.07.2022
0
257
08.07.2022
0
546
08.07.2022
0
348
08.07.2022
0
195
08.07.2022
0
203
08.07.2022
0
555
08.07.2022
0
163
08.07.2022
0
165
08.07.2022
0
356
08.07.2022
0
916
08.07.2022
0
1921
08.07.2022
0
337
08.07.2022
0
1079
08.07.2022
0
635
08.07.2022
0
391
08.07.2022
0
1532
08.07.2022
0
2751
08.07.2022
3
2791
08.07.2022
0
694
08.07.2022
0
4518
08.07.2022
0
373
08.07.2022
0
399
08.07.2022
0
359
08.07.2022
0
335
08.07.2022
0
1211
08.07.2022
0
412
08.07.2022
0
210
08.07.2022
0
289
08.07.2022
0
1132
08.07.2022
0
1226
08.07.2022
0
303
08.07.2022
0
1034
08.07.2022
0
543
08.07.2022
0
1199
08.07.2022
0
1468
08.07.2022
0
660
08.07.2022
0
4856
07.07.2022
0
1881
07.07.2022
0
859
07.07.2022
0
1324
07.07.2022
0
679
07.07.2022
0
606
07.07.2022
0
2757
07.07.2022
0
448
07.07.2022
0
1580
07.07.2022
0
1419
07.07.2022
0
3267
07.07.2022
0
1264
07.07.2022
0
448
07.07.2022
0
630
07.07.2022
0
526
07.07.2022
0
1037
ТОП НОВОСТИ
04.07.2022
1
38915
04.07.2022
0
38087
04.07.2022
0
36163
04.07.2022
0
31571
06.07.2022
0
8727
03.07.2022
0
8657
03.07.2022
0
8028
Добавить комментарий