08.07.2022
16:27
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Происшествия

В Якутии задержали жителя Забайкальского края, планировавшего сбыть крупную партию гашиша

Злоумышленник осуществил незаконную пересылку около 5,5 килограммов запрещенного вещества из Санкт-Петербурга в Якутск и легализовал деньги, полученные преступным путем.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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