В Якутии задержали серийного вора, который «специализировался» на вахтовиках

SakhaLife.ru.

В Отдел МВД России по Нерюнгринскому району обратился местный житель. Мужчина недавно вернулся из Новосибирской области, где работал вахтовым методом в одном из промышленных предприятий. По возвращению домой, он обнаружил пропажу 160 000 рублей с банковского счета.

Оперативники уголовного розыска г. Нерюнгри начали сыск и выяснили, что перед возвращением в республику, потерпевший имел неосторожность познакомиться в аэропорту с 36-летним мужчиной. Тот пригласил его в гости и новые знакомые отправились отмечать окончание вахтового сезона в село, расположенное за сотню километров от г. Новосибирск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что именно случайный знакомый является причастным к пропаже денежных средств у жителя Якутии. Оказалось, их знакомство было случайным лишь для потерпевшего. У нерюнгринца сперва была похищена сим-карта, а затем и денежные средства через банковское приложение.

По сведениям уголовного розыска, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний уроженец Алтайского края, возможно причастен к совершению еще 9 аналогичных преступлений. Каждый раз подозреваемый усыплял бдительность отбывающих на родину вахтовых работников угощением алкоголем и приглашением погостить в гостеприимном деревенском доме. Теперь проверкой этих сведений занимаются коллеги из транспортной полиции, а по факту хищения 160 000 рублей у нерюнгринца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен на территорию республики. На время проведения следственных действий помещен в ИВС Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.