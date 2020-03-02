В Якутии задержали незаконный груз

22 февраля сотрудниками ДПС и инспекторами Россельхознадзора во время совместного рейда на посту ДПС на 362 км автодороги А-360 «Лена» был остановлен фургон с крупным и мелким рогатым скотом без ветеринарных документов.

Фургон следовал в с. Верхние ключи Забайкальского края из г. Нерюнгри. Всего в фургоне было обнаружено 18 бычков и 60 баранов.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф.

В отношении сельскохозяйственных животных проведен клинический осмотр, больных и подозрительных к инфекционным болезням животных не выявлено.

Россельхознадзор напоминает, что с 25 февраля по 25 марта в республике проводятся карантинные мероприятия. Во время карантина запрещены вывоз и продажа животных, убой на мясо.