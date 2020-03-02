02.03.2020
17:30
190

Происшествия

В Якутии задержали незаконный груз

22 февраля сотрудниками ДПС и инспекторами Россельхознадзора во время совместного рейда на посту ДПС на 362 км автодороги А-360 «Лена» был остановлен фургон с крупным и мелким рогатым скотом без ветеринарных документов.

Фургон следовал в с. Верхние ключи Забайкальского края из г. Нерюнгри. Всего в фургоне было обнаружено 18 бычков и 60 баранов.  

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, наложен административный  штраф.

В отношении  сельскохозяйственных животных проведен клинический осмотр, больных и подозрительных к инфекционным болезням животных не выявлено.

Россельхознадзор напоминает, что с 25 февраля по 25 марта в республике проводятся карантинные мероприятия. Во время карантина запрещены вывоз и продажа животных, убой на мясо.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба ОКиПО РСХН
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх