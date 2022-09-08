08.09.2022
13:25
355

Якутия

В Якутии задержали несколько авиарейсов из-за сильного ветра

«Полярные авиалинии» задержали три рейса, авиакомпания «Якутия» осуществляет полеты в штатном порядке

Из-за сильного порывистого ветра авиакомпания «Полярные авиалинии» задержала три рейса из Якутска в Нюрбу, Саккырыр и Среднеколымск. Авиакомпания «Якутия» осуществляет полеты в штатном порядке. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

Штормовые ветра и дожди на территорию Якутии принес тайфун «Хинамнор», который вчера вышел на побережье Охотского моря. На большей части территории республики бушует ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий ближе к выходным.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх