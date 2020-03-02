В Якутии задержали криминального авторитета

В Якутии возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Сунтарского района.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, имеющий влияние в уголовно-преступной среде, в период отбывания наказания в исправительном учреждении, расположенном на территории Челябинской области с сентября 2008 по июнь 2015 года за совершение особо тяжкого преступления, получил поддержку так называемых «воров в законе».

С момента наделения криминальным статусом высшего положения в преступной иерархии, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, при принятии решений, не зависящих от мнения окружающих, он занял высшее положение в преступной иерархии Республики Саха (Якутия).

Следствием установлено, что пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом он придерживается, распространяет и сохраняет воровские законы и традиции, наблюдает за их соблюдением другими, подчиняет своей воле, дает указания и распоряжения лицам, имеющим более низкие криминальные статусы, что свидетельствует о высшем положении в преступной иерархии Республики Саха (Якутия) и оказании из корыстных побуждений криминального влияния на территории региона.

С 1 апреля 2019 года на территории Российской Федерации это признано общественно опасным деянием, запрещенным уголовным законом под угрозой наказания.

Мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками регионального ФСБ и МВД.