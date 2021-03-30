В Якутии заболевших коронавирусом стало больше

SakhaLife.ru

В Якутии на 30 марта выявлено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции:

— Якутск 17 случаев;

— Алданский, Нюрбинский районы по 2 случая;

— Аллаиховский, Мирнинский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 333 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 007 362 теста.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад.

По состоянию на 30.03.2021 в республику поступило всего 67 612 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 56 720 человек, вторую вакцинацию получили – 50 744 человека.

Продолжается приоритетная вакцинация лиц, старше 60 лет. Получили первую вакцинацию — 11 590 лиц, старше 60 лет, вторую вакцинацию – 10 011.

Использовано 84,7 % от поступившей в республику вакцины.