В Якутии заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в 2,5 раза

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует, что по данным оперативного мониторинга на конец 48 недели 2021 года наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В целом по республике зарегистрировано 17 925 случаев ОРВИ, с превышением эпидемических порогов заболеваемости по совокупному населению в 2,5 раза, а также во всех возрастных группах: 0-2 лет (на 47,3%), 3-6 лет (на 82,5%), 7-14 лет (в 2,9 раза), 15 лет и старше (в 3,7 раза)).

Наиболее высокие показатели отмечены среди детей школьного возраста (7-14 лет) и взрослых (15 лет и старше).

По результатам лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю отмечается активная циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), доля от положительных находок которых составила 48,6%. Среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии (вирусы парагриппа — 23,9%, аденовирусы — 18,3%, RC-вирусы — 4,6%, сезонные коронавирусы – 2,8%, риновирусы — 1,8%,) доминируют вирусы парагриппа.

В настоящее время активно продолжается иммунизация населения республики против гриппа поступившими вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Штаммовый состав вакцин изменен. ВОЗ в сезоне 2021-2022гг. рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний — для четырехвалентной вакцины). В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

В республике в эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ 2021 – 2022 годов планируется охватить прививками против гриппа 60% населения, в том числе 217 000 детей и 363 000 взрослых (среди них 1060 беременных).

По состоянию на конец 48 недели т.г. профилактическими прививками против гриппа охвачено 371 299 жителей республики, 38,3% от количества населения. В том числе детей привито 185 231 человек, взрослых – 186 068 человек.