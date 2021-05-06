В Якутии заболеваемость коронавирусом неуклонно повышается

В Якутии на 6 мая выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции:

— Якутск 58 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 13 случаев;

— Вилюйский район 7 случаев;

— Горный, Чурапчинский районы по 4 случая;

— Амгинский, Сунтарский районы по 3 случая;

— Алданский, Нерюнгринский, Момский, Намский районы по 2 случая;

— Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35785 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии умерло 609 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1781 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 062 540 тестов.

По состоянию на 06.05.2021 г. в республику поступило всего 134 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

На 06.05.2021 г. получили первую вакцинацию — 108 389 человек, в том числе 27 941 человек, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 80 149 человек, в том числе 19 313 лиц, старше 60 лет.

Использовано 80,9% от общего объема вакцины, поступившей в республику.