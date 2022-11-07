В Якутии за выходные автоинспекторы поймали 70 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции за три дня выявлено более 70 нетрезвых водителей

В праздничные дни с полицейскими вышли на дорогу члены народных дружин и общественных формирований.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики с 4 по 6 ноября проведены рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения. Вместе с полицейскими обеспечивали безопасность дорожного движения члены народных дружин и общественных формирований.

За три дня на дорогах региона инспекторами выявлено 1372 нарушения, задержано более 70 нетрезвых водителей, из которых 9 находились в состоянии опьянения повторно, за что им теперь предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность. 75 человек были за рулем транспорта не имея водительского права, 23 — ездили будучи лишенными его.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения: так, около 300 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 75 случаях дети перевозились с нарушением, 89 водителей привлечены к ответственности за «тонировку» стекол.

Помимо пресечения нарушений полицейские проводили и профилактическую работу. Сотрудники полиции объясняли участникам дорожного движения последствия того, к чему может привести пренебрежение требованиями ПДД, напоминали о соблюдении мер безопасности на дороге, вручали памятки и листовки.

Подобные широкомасштабные рейды Госавтоинспекции будут продолжены во всех районах республики.