В Якутии за восемь месяцев родились 7,5 тысяч «детей столетия»

За восемь месяцев юбилейного для республики года родились 7 520 детей – 3 908 мальчиков и 3612 девочек, из них в августе появилось на свет 1 068 детей: 546 мальчиков и 522 девочки. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного Главой республики Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия ЯАССР.

На 5 сентября целевой капитал «Дети столетия» назначен 5 795 семьям. Из них 1 020 заявителей уже распорядились выделенными средствами на общую сумму 91 млн 379 тысяч рублей. Наиболее популярным направлениями использования капитала продолжает оставаться улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства.

Напомним, оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен.

Целевой капитал «Дети столетия» выдается всем детям, рожденным (усыновленным) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.

Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно на основании сведений о рождении ребенка.

Семьи, получившие уведомление о предоставлении права на целевой капитал, могут подать заявление следующими способами: посредством почтовой связи — способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления либо лично в управлении социальной защиты и труда при Минтруде региона по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания, а также через портал госуслуг.