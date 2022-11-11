В Якутии за сутки выздоровели от коронавируса 28 человек

На 11 ноября выявлено 41 новый случай коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 23 случая,

— Абыйский, Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский и Мирнинский районы – по 2 случая,

— Алданский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Усть-Алданский и Усть-Майский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 486 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 635 414 тестов.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 22,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 41 случай.

За сутки 56,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 43,9%.

На 11.11.2022 лечение в стационарах получают 27,3% больных, в амбулаторных условиях – 72,7%.

За сутки выздоровело 28 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 694 875 человек.

(96,9% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 789 человек.

Это 75,6% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 11.11.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 1 069 входящих звонков

Проведено 1 486 исследований в сутки

Из 127 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 25,2%

На горячую линию здравоохранения поступило 44 звонка

Волонтеры не были задействованы