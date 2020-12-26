26.12.2020
10:29
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Коронавирус

В Якутии за сутки выявлено еще 195 зараженных

На 26.12.2020 г. выявлено 195 новых случаев COVID-19, в т.ч. 17 носителей новой коронавирусной инфекции:​
-Якутск — 85 случаев;
-Мирнинский район 18 случаев;
-Нерюнгринский район 15 случаев;
— Алданский, Мегино-Кангаласский районы по 11 случаев;
-Амгинский, Вилюйский районы по 6 случаев;
-Томпонский район 5 случаев;
-Жиганский, Ленский и Таттинский районы по 4 случая;
-Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
-Момский, Нюрбинский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Кобяйский, Оленекский, Сунтарский, Усть-Майский, Хангаласский и Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 603 исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 855 967 тестов.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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