В Якутии за сутки выявлено еще 195 зараженных

На 26.12.2020 г. выявлено 195 новых случаев COVID-19, в т.ч. 17 носителей новой коронавирусной инфекции:​

-Якутск — 85 случаев;

-Мирнинский район 18 случаев;

-Нерюнгринский район 15 случаев;

— Алданский, Мегино-Кангаласский районы по 11 случаев;

-Амгинский, Вилюйский районы по 6 случаев;

-Томпонский район 5 случаев;

-Жиганский, Ленский и Таттинский районы по 4 случая;

-Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

-Момский, Нюрбинский, Олекминский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Кобяйский, Оленекский, Сунтарский, Усть-Майский, Хангаласский и Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 603 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 855 967 тестов.