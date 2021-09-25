В Якутии за сутки выявлено 197 новых случаев коронавируса

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по РС (Я), в республике на 25 сентября зарегистрировано 197 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В городе Якутске обнаружено 118 случаев, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском районах — по 9, Мирнинском – 7, Нерюнгринском – 6, Алданском, Ленском, Усть-Алданском — по 4, Амгинском, Нюрбинском, Таттинском — по 3, Аллаиховском, Горном, Момском, Нижнеколымском, Олекминском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Хангаласском, Эвено-Бытантайском — по 2, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Намском, Оленекском, Усть-Майском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 107 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 449 974 теста.