В Якутии за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

Сегодня, 8 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 106 новых случаев коронавируса.

Из них 63 в Якутске. В Таттинском районе — 8 случаев. В Амгинском районе — 6 случаев. В Сунтарском районе — 4 случая. В Алданском, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах — по 3 случая. В Мирнинском, Усть — Майском, Усть — Янском -по 2 случая. В Мегино — Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Усть-Алданском районах — по 1 случаю.

Все ближайшие контакты выявлены и изолированы.

За последние сутки зарегистрировано два летальных случая.

За сутки лабораториями республики проведено 4 926 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 511 811 тестов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 10142 случая заболевания COVID-19, 105 случаев летального исхода.