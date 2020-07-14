В Якутии за сутки возникло 30 новых лесных пожаров

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 96 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 294 341,4 гектар, при этом площадь активного горения составляет 441,51 гектар. За сутки возникло 30 пожаров и 21 ликвидирован.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 548 человек и 63 единицы техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.

«За сутки площадь пожаров уменьшилась на 45 397,2 гектар за счет ликвидации пожаров в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 49 очагов природных пожаров. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров» — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В соответствии с прогнозам на ближайшие сутки и учитывая направление ветра, существует вероятность задымления в 10 населенных пунктах на территории Жиганского, Кобяйского, Верхоянского, Намского и Усть-Алданского района. Жалоб от населения по поводу задымленности не поступало.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.