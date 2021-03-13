В Якутии за сутки увеличилось число заболевших

На 13.03.2021 г. за сутки выявлено 42 новых случая новой коронавирусной инфекции:​

— Якутск 28 случаев;

— Мирнинский район 4 случая;

— Усть-Алданский район 3 случая;

— Нерюнгринский район 2 случая;

— Алданский, Вилюйский, Ленский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 161 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 984 585 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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