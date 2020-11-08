08.11.2020
10:36
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Коронавирус
В Якутии за сутки умерли 2 человека с коронавирусом
На 08.11.2020 г. выявлен 201 новый случай COVID-19, в т.ч. 40 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 115 случаев;
-Мирнинский район 8 случаев;
-Алданский, Кобяйский и Нерюнгринский районы по 6 случаев;
-Верхневилюйский, Вилюйский, Оймяконский и Олекминский районы по 5 случаев;
-Нюрбинский и Чурапчинский районы по 4 случая;
-Аллаиховский, Амгинский, Ленский, Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский районы по 3 случая;
-Анабарский, Булунский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Сунтарский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Среднеколымский район 1 случай.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 6 297 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 674 843 теста.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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