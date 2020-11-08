В Якутии за сутки умерли 2 человека с коронавирусом

На 08.11.2020 г. выявлен 201 новый случай COVID-19, в т.ч. 40 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 115 случаев;

-Мирнинский район 8 случаев;

-Алданский, Кобяйский и Нерюнгринский районы по 6 случаев;

-Верхневилюйский, Вилюйский, Оймяконский и Олекминский районы по 5 случаев;

-Нюрбинский и Чурапчинский районы по 4 случая;

-Аллаиховский, Амгинский, Ленский, Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский районы по 3 случая;

-Анабарский, Булунский, Верхоянский, Горный, Жиганский, Сунтарский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 2 случая;

-Среднеколымский район 1 случай.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 6 297 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 674 843 теста.