В Якутии за сутки произошло два сильных ДТП

24 мая около 10 часов утра на 12-м километре Намского тракта произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель 1955 года рождения, управляя транспортным средством «TOYOTA LAND CRUISER 200», при выезде с обочины, не предоставил преимущество в движении транспортному средству «TOYOTA IPSUM», которое следовало по РАД «НАМ» со стороны ул. Мархинская в сторону п. Жатай, в результате данного столкновения получила травмы в виде ушибов пассажирка транспортного средства «TOYOTA IPSUM».

В этот же день около 10 часов вечера на 1015 километре федеральной автодороги «Вилюй» водитель 1986 года рождения управляя автомашиной марки «Toyota Land Cruiser Prado, не учел скорость движения к конкретным условиям, на левом крутом повороте не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание управляемого им транспортного средства. В результате сам водитель и пассажирка с различными травмами госпитализированы. Трагедии удалось избежать так, как со слов пострадавших оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Проведенное освидетельствование показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха у водителя — 0,47мг/л. Кроме того на водителя составлены административные материалы за ненадлежащее расположение транспортного средства на проезжей части, управление транспортным средством не зарегестрированным в установленом порядке и без полиса ОСАГО.

Кроме того Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения и особенно родителям! В эти выходные во многих школах республики пройдут «Последние звонки» для выпускников.

Не отпускайте детей в поездки на сомнительном транспорте, требуйте от администраций образовательных организаций, организаторов мероприятий соблюдения требований безопасности при перевозке детей. Если знаете о нарушениях, немедленно сообщайте в Госавтоинспекцию либо в любой отдел, отделение или пункт полиции.

Госавтоинспекция обращает особое внимание на обеспечение безопасности детей на дорогах в период проведения мероприятий, посвященных празднику и обращает внимание родителей на необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил дорожной безопасности, особенно если ребенок собирается на прогулку по городу с друзьями или одноклассниками. Дорожная безопасность детей зависит от поведения взрослых.