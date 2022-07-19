В Якутии за сутки потушено 8 лесных пожаров

За сутки в Якутии потушено 8 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 3951 га в Вилюйском, Мирнинском, Усть-Майском, Жиганском, Момском, Алданском районах.

Обнаружено 11 лесных пожаров на площади 536 га в Нерюнгринском, Алданском, Верхневилюйском, Мирнинском районах.

Всего действуют 57 лесных пожаров на общей площади 40 328 га: 24 — в Алданском районе, 12 — в Нерюнгринском районе, 10 — в Усть-Майском районе, по 2 — в Оймяконском, Мирнинском, Верхневилюйском районах, по 1 — в Вилюйском, Оленекском, Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском районах. Также в Оймяконском районе продолжают действовать 2 ландшафтных (природных) пожара на общей площади 775 га.

На аналогичную дату прошлого года действовало 203 лесных пожара на общей площади 1 465 095,1 га. Обслуживаются 7 лесных пожаров на общей площади в 4516 га в Вилюйском, Оймяконском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах.

Кроме того, тушатся 2 пожара на землях иных категорий на общей площади 775 га в Оймяконском районе. Из них локализовано 2 пожара на общей площади 49 га на территории Вилюйского и Верхневилюйского районов.

Всего на тушение лесных пожаров привлечено 396 человек, из них 305 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 53 сотрудника лесопожарной службы, 18 сотрудников ГПС, 20 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 20 единицы техники. тгк @YakutiaOpershtab