10.10.2020
10:50
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Коронавирус

В Якутии за сутки от COVID-19 умерли 2 человека

На 10 октября выявлено 110 новых случаев COVID-19, в том числе:

В Якутске — 73 случая,

в Жиганском районе – 5 случаев,

в Алданском, Амгинском, Усть –Алданском – по 4 случая,

в Вилюйском, Томпонском, Чурапчинском, Нерюнгринском, Сунтарском – по 3 случая,

в Намском – 2 случая,

в Олекминском, Таттинском, Хангаласском – по 1 случаю.

Все ближайшие контакты выявлены и изолированы.

Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.

Лабораториями республики проведено 4 999 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 522 077 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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