В Якутии за сутки от COVID-19 умерли 2 человека

На 10 октября выявлено 110 новых случаев COVID-19, в том числе: В Якутске — 73 случая, в Жиганском районе – 5 случаев, в Алданском, Амгинском, Усть –Алданском – по 4 случая, в Вилюйском, Томпонском, Чурапчинском, Нерюнгринском, Сунтарском – по 3 случая, в Намском – 2 случая, в Олекминском, Таттинском, Хангаласском – по 1 случаю. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2. Лабораториями республики проведено 4 999 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 522 077 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх