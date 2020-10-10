10.10.2020
10:50
337
Коронавирус
В Якутии за сутки от COVID-19 умерли 2 человека
На 10 октября выявлено 110 новых случаев COVID-19, в том числе:
В Якутске — 73 случая,
в Жиганском районе – 5 случаев,
в Алданском, Амгинском, Усть –Алданском – по 4 случая,
в Вилюйском, Томпонском, Чурапчинском, Нерюнгринском, Сунтарском – по 3 случая,
в Намском – 2 случая,
в Олекминском, Таттинском, Хангаласском – по 1 случаю.
Все ближайшие контакты выявлены и изолированы.
Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.
Лабораториями республики проведено 4 999 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 522 077 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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