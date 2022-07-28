В Якутии за сутки ликвидировано три лесных пожара

За минувшие сутки в Якутии ликвидировано три лесных пожара с общей площадью, пройденной огнём, 2 117,1 га в Алданском районе. Об этом на брифинге оперштаба сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

Авиационным и космическим мониторингом на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружено 22 лесных пожара на общей площади 3 274,1 га в Алданском, Верхневилюйском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском и Усть-Майском районах.

Всего на утро 28 июля действует 101 лесной пожар на общей площади 109 605,7 га и два ландшафтных (природных) пожара на общей площади 775 гектаров. На аналогичную дату прошлого года действовало 144 лесных пожара на общей площади 1 518 052 га.

«В настоящее время осуществляются меры по тушению 23 лесных пожаров на общей площади в 7 095,7 га и одного ландшафтного пожара на землях иных категорий на общей площади 769 гектаров», – сообщил Андрей Коноплев.

Всего на тушении природных пожаров задействовано 1 044 человека и 82 единицы техники. Сегодня запланирована работа Бе-200 в Усть-Майском районе. Также при наличии ресурсной облачности в районах, где действуют лесные пожары, планируется работа зондировщика Як-42 Росгидромета. Зондировщик Ан-26 сегодня будет работать в Хабаровском крае. За сутки на тушение лесных пожаров было задействовано восемь вертолётов Ми-8 и 15 воздушных судов – на авиапатрулировании.

«С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 459 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 261 153 гектара. За аналогичный период прошлого года на данную дату был зарегистрировано 1 248 лесных пожаров на общей площади 3 187 023 га. Также зарегистрировано 23 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий и шесть лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий», – проинформировал главный лесничий.

По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 28 июля в Алданском, Амгинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском улусах и территории ГО «город Якутск» установился высокий четвёртый класс пожароопасности в лесах, на остальной территории республики сохраняется третий класс пожароопасности.

На территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском и Таттинском районах.