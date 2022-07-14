В Якутии действуют 46 лесных пожаров

За минувшие сутки на территории Якутии потушено четыре лесных пожара на общей площади, пройденной огнем, 2 453 га, сообщил на брифинге оперштаба заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев. Пожары ликвидированы в Сунтарском, Томпонском, Оленекском и Усть-Майском районах.

По состоянию на утро 14 июля локализовано два лесных пожара на площади 1 851,5 гектаров в Мирнинском и Усть-Майском районах.

В результате авиационного и космического мониторинга на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружено шесть лесных пожаров на землях лесного фонда в Вилюйском, Жиганском, Оленекском, Оймяконском и Среднеколымском улусах и два ландшафтных (природных) пожара в Оймяконском районе. Таким образом, на начало суток действует 46 лесных пожаров на общей площади 46 825 га и два ландшафтных пожара на площади 43 га. На аналогичную дату прошлого года действовало 203 лесных пожара на общей площади 1 465 095,1 га.

Обслуживаются 9 лесных пожаров на общей площади в 8 480 гектаров. Из них три – в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных территориях на площади 185 га.

«На тушении задействовано 617 человек и 18 единиц технических средств. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», – подчеркнул Андрей Коноплев. За прошедшие сутки применялась авиация – два воздушных судна привлекались на тушение лесных пожаров, 6 – на авиапатрулирование.

Главный лесничий отметил, что по прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз на утро 14 июля в Нюрбинском районе установился четвёртый класс пожароопасности леса, на остальных районах Якутии – первый, второй и третий классы пожароопасности леса.

Андрей Коноплёв напомнил, что в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском районах.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 339 лесных пожара на общей площади 163 778 га. В аналогичный период прошлого года было 1 063 лесных пожара на общей площади 1 699 933,07 га.