В Якутии за сутки ликвидировано 3 природных пожара

19 сентября 2021 года

За сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади свыше 55 тыс. гектар

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует 26 природных пожаров, за сутки ликвидировано 3 на общей площади 55 727 гектар. На тушение задействовано 207 человек и 51 единица техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, лесопожарными формированиями и Якутским отделением Федерального резерва.

Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать 1 локализованный природный пожар в 10-ти километровой зоне на территории Вилюйского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где по данным Якутской авиабазы действует 5 очагов лесных пожаров.Для тушения привлечена группировка в составе 124 человека и 18 единиц техники.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для снятия потенциальной угрозы у н.п. Кюбяинде Вилюйского района задействованы специалисты МЧС России. За сутки для мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекалось 3 воздушных судна от РСЧС, выполнено 3 вылета. Сегодня 3 воздушных судна авиакомпании «Полярные авиалинии» продолжат работу, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в г. Якутск», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).