В Якутии за сутки ликвидировано 18 лесных пожаров и один ландшафтный пожар

За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 18 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 9 889,6 га в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском районах, а также один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий в Оймяконском улусе. Об этом на брифинге оперштаба 1 августа сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

По состоянию на утро 1 августа 2022 года локализовано три лесных пожара с общей площадью, пройденной огнём, 8 560 га в Усть-Майском районе.

Авиационным и космическим мониторингом на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружено 9 лесных пожаров на общей площади 787 га в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Среднеколымском районах и один ландшафтный (природный) пожар на землях категорий на общей площади 37 га в Оленекском районе.

Всего на начало суток действует 96 лесных пожаров на общей площади 183 984 гектара и два ландшафтных (природных) пожаров на землях иных категорий на общей площади 1 574 гектара. На аналогичную дату прошлого года действовал 164 лесных пожара на общей площади 1 899 224 га.

«В настоящее время осуществляются меры по тушению 21 лесного пожара на общей площади 26 391 гектар и одного ландшафтного пожара на землях иных категорий на площади 1 537 га. На тушении природных пожаров задействовано 1 300 человек и 121 единица техники. На сегодня запланирована работа авиации: четырёх воздушных судов – на тушении лесных пожаров и 12 воздушных судов – на авиапатрулировании. Планируется работа самолётов Бе-200 в Сунтарском и Мирнинском районах в зависимости от задымлённости и возможностей использования воздушного судна. В планах – работа зондировщика Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны при наличии ресурсной облачности», – сообщил Андрей Коноплев.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 492 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 349 602,3 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 1 307 лесных пожаров на общей площади 3 848 757 га. Также зарегистрировано 24 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий и шесть лесных пожаров на землях особо охраняемых территорий.

По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 1 августа 2022 года в Амгинском, Горном, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Майском, Хангаласском районах и ГО «город Якутск» установился высокий четвёртый класс пожароопасности леса, в Алданском районе сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности леса. На остальной территории Республики Саха (Якутия) сохраняется не выше третьего класса пожароопасности.

На территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Таттинском, Нюрбинском и Мирнинском районах.