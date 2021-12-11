В Якутии за сутки коронавирусом заболели 238 человек

На 11.12.2021 г. выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 95 случаев, — Алданский, Мирнинский районы по 21 случаю, — Нерюнгринский район – 20 случаев, — Амгинский район – 12 случаев, — Томпонский район – 11случаев, — Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Хангаласский районы по 8 случаев, — Олекминский район – 6 случаев, — Нюрбинский, Таттинский районы по 5 случаев, — Вилюйский, Горный, Ленский, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский районы по 2 случая, — Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, Намский, Оймяконский, Усть-Майский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 759 283 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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