11.12.2021
10:44
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Коронавирус

В Якутии за сутки коронавирусом заболели 238 человек

На 11.12.2021 г. выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 95 случаев,

— Алданский, Мирнинский районы по 21 случаю,

— Нерюнгринский район – 20 случаев,

— Амгинский район – 12 случаев,

— Томпонский район – 11случаев,

— Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Хангаласский районы по 8 случаев,

— Олекминский район – 6 случаев,

— Нюрбинский, Таттинский районы по 5 случаев,

— Вилюйский, Горный, Ленский, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский районы по 2 случая,

— Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, Намский, Оймяконский, Усть-Майский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 759 283 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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