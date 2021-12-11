11.12.2021
10:44
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Коронавирус
В Якутии за сутки коронавирусом заболели 238 человек
На 11.12.2021 г. выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 95 случаев,
— Алданский, Мирнинский районы по 21 случаю,
— Нерюнгринский район – 20 случаев,
— Амгинский район – 12 случаев,
— Томпонский район – 11случаев,
— Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Хангаласский районы по 8 случаев,
— Олекминский район – 6 случаев,
— Нюрбинский, Таттинский районы по 5 случаев,
— Вилюйский, Горный, Ленский, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский районы по 2 случая,
— Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, Намский, Оймяконский, Усть-Майский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 759 283 теста.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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